Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft вложит $80 млрд в центры обработки данных с поддержкой ИИ

Microsoft планирует в 2025 финансовом году инвестировать около 80 млрд долларов в центры обработки данных для обучения моделей искусственного интеллекта и развертывания ИИ и облачных приложений, говорится в сообщении компании, на которое ссылается CNN.

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