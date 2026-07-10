В подмосковном Дмитрове полицейские и общественница провели профилактическую акцию по противодействию кибермошенничеству

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России «Дмитровское» и представитель Общественного совета Валентина Лобазова в рамках акции «Киберграмотность – это просто» провели серию бесед с жителями и гостями округа, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.
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