Мультижанровый фестиваль пройдёт в Няндоме в августе

Фестиваль «10-й меридиан» состоится со 2 по 4 августа — в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье»Фестиваль «10-й меридиан» состоится со 2 по 4 августа — в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье»Мероприятие, организованное детской школой искусств Няндомы и некоммерческой организацией «Северный Север», пройдёт под открытым небом — на берегу озера Боровое.
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