В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углем

Следственный комитет начал доследственную проверку.фото: РЖДВ Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем, следователи Восточного МСУТ Следственного комитета (СК) начали доследственную проверку.
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