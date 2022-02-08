Скандал на Олимпиаде! Канада отказалась играть с Россией в хоккей из-за отсутствия медицинских масок у игроков

Недавно состоялся матч по женскому хоккею между Россией и Канадой. Правда, соревнование не обошлось без скандала, как и многие другие на последних двух Олимпиадах.
Популярные статьи
- Мать «Мисс Кузбасс -2010» не может говорить, узнав о жуткой расправе над дочерью
- «Она не готова! Художественное руководство не передается по наследству» — актеры «Ленкома» объявили Александре Захаровой бойкот
- Дочь Куравлева затаила страшную обиду на отца: «Он обделил Екатерину в жилплощади и отвернулся от нее»
Свежие комментарии