Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт назвал способ защитить российские заводы от дронов

Эксперт назвал способ защитить российские заводы от дронов

Разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Игорь Потапов заявил, что стратегически значимые предприятия России должны быть защищены РЭБ по умолчанию, но для более эффективной защиты от дронов наличие и состояние этих систем стоит проверять с участием Росгвардии.

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