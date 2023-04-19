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Гвардиола в рекордный 10-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти – 9

Гвардиола в рекордный 10-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти – 9

Его «Манчестер Сити» выбил «Баварию» (3:0, 1:1) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала. Испанец добирался до 1/2 финала Лиги чемпионов во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

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