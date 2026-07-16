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Комитет ГД одобрил проект о расширении перечня оснований для выдворения из РФ

Комитет ГД одобрил проект о расширении перечня оснований для выдворения из РФ

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России.

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