Комитет ГД одобрил проект о расширении перечня оснований для выдворения из РФ

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии