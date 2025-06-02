Пассажирский лайнер с отказавшим двигателем приземлился на частном аэродроме в Якутии

Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Якутск, совершил аварийную посадку в аэропорту Талакан Ленского района Республики Саха, об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте.
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