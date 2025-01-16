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В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

Удар России по крупнейшему хранилищу газа на территории Украины во Львовской области был справедливым, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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