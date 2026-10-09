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«Сбор за риски»: США «протаскивают» нефть через Ормуз под носом у Ирана

«Сбор за риски»: США «протаскивают» нефть через Ормуз под носом у Ирана Нефтедобытчики в Персидском заливе «протаскивают» при ощутимой поддержке американского флота сырую нефть прямо под носом у Ирана.

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