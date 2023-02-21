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  • Наталья
    Неужели мозги совсем просели???? Веь одно дело на всю страну!! Или даже тут бюрократия гадит??"СИДЯТ, ХИХИКАЮТ"...
  • Василий Топчий
    А ведь американцы мечтают о гибели ЧВК Вагнер. Похоже их мечта сбывается."СИДЯТ, ХИХИКАЮТ"...
  • карюкалов вячеслав
    Эх ностальгия."СИДЯТ, ХИХИКАЮТ"...

«Все по-другому»: Как ракетный прилет 16 февраля образумил самых майданутых

«Все по-другому»: Как ракетный прилет 16 февраля образумил самых майданутых

  На «Украинском ланче» в рамках Мюнхенской конференции популярно объяснили, что Украине лучше проиграть, чем победить Александр Ситников На фото: боевое применение крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) В вечерней сводке (18 февраля) укро-Генштаб донес до бандеровской публики, что за прошедшие сутки россиянами нанесено 16 ракетных ударов, в том числе по объектам в Хмельницкий области, а также Украинску в той части Донецкой области, где еще находятся оккупанты из самостийной армии.

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