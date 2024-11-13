с 18.00 12.11.2024 до 17.00 31.03.2025

Для безопасного движения. По информации администрации Астрахани, с целью обеспечения безопасности дорожного движения до 17:00 31 марта 2025 года вводятся временные ограничения стоянки автотранспорта по ул.
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