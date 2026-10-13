Следователи Нижегородской области завершили расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей

Противоправная деятельность пяти подозреваемых в возрасте от 19 до 23 лет была пресечена сотрудниками ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ в сентябре 2025 года.
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