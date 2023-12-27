ФНС проверит налоговую отчётность Ивлеевой за три года

Весной у налоговиков были вопросы к блогеру, так как она имела задолженность, но не погасила её. Федеральная налоговая служба (ФНС) проверит отчётность известной российской телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2023 года.