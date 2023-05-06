Слово и дело

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Прямая трансляция церемонии прощания с Юдашкиным появилась в Сети

Прямая трансляция церемонии прощания с Юдашкиным появилась в Сети

Прямую трансляцию траурной церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным запустили в Сети. Прощание с легендарным кутюрье проходит в Москве.

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