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Захарова: Британия забыла про внутренние проблемы на фоне украинского конфликта

Захарова: Британия забыла про внутренние проблемы на фоне украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку руководителя Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который покинул свой пост из-за "беспрецедентных проблем в области здравоохранения и социального обеспечения".

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