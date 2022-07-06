Захарова: Британия забыла про внутренние проблемы на фоне украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку руководителя Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который покинул свой пост из-за "беспрецедентных проблем в области здравоохранения и социального обеспечения".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку руководителя Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который покинул свой пост из-за "беспрецедентных проблем в области здравоохранения и социального обеспечения".
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