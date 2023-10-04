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Трамп призвал прекратить финансирование Украины

Трамп призвал прекратить финансирование Украины

Экс-президент США Дональд Трамп в среду, 4 октября, обратился с призывом к администрации Соединенных Штатов прекратить финансировать Украину, пока Европа по потраченным средствам на поддержку Киева не сравняется с Америкой, – сообщают СМИ.

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