Трамп призвал прекратить финансирование Украины

Экс-президент США Дональд Трамп в среду, 4 октября, обратился с призывом к администрации Соединенных Штатов прекратить финансировать Украину, пока Европа по потраченным средствам на поддержку Киева не сравняется с Америкой, – сообщают СМИ.
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