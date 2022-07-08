В Омске сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили травмированного мальчика в больницу

К экипажу ДПС в составе лейтенантов полиции Дмитрия Иванова и Артура Мухаметшина, несших службу на федеральной автодороге Челябинск - Новосибирск, подъехал автомобиль.

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