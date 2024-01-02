Нота Си: состояние мировой экономики в 2024 году будет зависеть от Китая. Комментарий Семена Новопрудского

Сохранится ли устойчивость мировой экономики и ее способность существовать как бы «отдельно» от политики в наступившем 2024 году?Пока политическое состояние мира описывается в категориях «крах привычного миропорядка» и прочих катастрофических определениях, мировая экономика кажется едва ли не последним оплотом относительной стабильности в жизни человечества, словно не замечая ни конфликтов, ни эпидемий.