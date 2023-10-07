Путин рассказал о планах по развитию АПК в России

Президент России Владимир Путин сообщил о высоком уровне развития АПК в стране и наметил дальнейшие шаги в этом направлении для обеспечения поставок «качественной, доступной» продукции на внутреннем и внешнем рынках.
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