Первая в России гостиница для детей с онкологией получила новую партию помощи

«Добрый дом» – первая в России социальная гостиница для детей с онкологическими заболеваниями – получила новую партию помощи – бытовую, цифровую и музыкальную технику, а также спортивный инвентарь: стол для настольного тенниса, мячи, волейбольную сетку и наборы для бадминтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии