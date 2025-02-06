Азербайджан выделил Киеву $1 млн на починку энергетики

Сумму в размере $1 млн (98 млн руб.) выделил президент Азербайджана Ильхам Алиев министерству энергетики страны для обеспечения Украины гуманитарной помощью, соответствующий указ 6 февраля опубликовала пресс-служба правительства страны.
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