Депутат Говырин: без участия РФ всерьез воспринимать саммиты по Украине нельзя

Встречи и саммиты, посвященные урегулированию конфликта на Украине, должны проводиться с участием российской стороны, в противном случае их нельзя воспринимать всерьез, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
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