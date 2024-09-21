Эксперт объяснил, стоит ли сейчас брать ипотеку

Следует помнить о повышении ставки рефинансирования Банка России Финансовый советник Владислав Плитинь заявляет, что сейчас крайне невыгодное время для оформления ипотеки на обычных условиях, пишет РИАМО.
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