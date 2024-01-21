Экономия при стирке: лайфхаки для сокращения расходов на воду и электроэнергию Елена ГалицкаяВ современном мире стирка вещей является не только еженедельным обязательством, но и значительной расходовой статьёй.
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