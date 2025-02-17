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62ИНФО | Новости Рязани

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Три улицы остались без холодной воды 17 февраля

Три улицы остались без холодной воды 17 февраля

Ограничение связано с необходимостью провести ремонт на водопроводе. Ресурса нет до 17:00 по следующим адресам: улица 1-й Тракторный проезд в домах №№ 6, 8, 8а; улица Московское шоссе в доме № 45 корпус 2, улица Качевская в доме № 5 корпус 1.

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