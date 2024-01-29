Израиль согласился пустить в Газу миссию наблюдателей ООН

Власти Израиля одобрили приглашение делегации ООН для проверки ситуации на севере сектора Газа. Об этом сообщает израильская пресса Делегация ООН сначала посетит периметр Газы в сопровождении американского чиновника, затем север Газы.
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