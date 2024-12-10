Братские добровольцы: очередная группа отправилась на сборный пункт

Сегодня в Братске вновь состоялась трогательная сцена: на главной площади города, перед зданием администрации, горожане торжественно провожали новых добровольцев, отправляющихся на областной сборный пункт в Шелехове.
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