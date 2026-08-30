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Аргументы и Факты

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Учёные обнаружили на дне Волги три корабля времён ВОВ

Учёные обнаружили на дне Волги три корабля времён ВОВ

Останки трёх судов времён Великой Отечественной войны обнаружила экспедиция Института океанологии Российской академии наук на дне Волги возле Астрахани, сообщает KP.

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