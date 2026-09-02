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Газета.ру

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В США зловещий Кот в шляпе пугает в соцсетях детей и родителей

В США зловещий Кот в шляпе пугает в соцсетях детей и родителей

В США школы и полиция начали предупреждать родителей о новом вирусном тренде в соцсетях, в котором персонажа детской книги Доктора Сьюза «Кот в шляпе» превращают в пугающую фигуру, якобы появляющуюся возле домов и учебных заведений, пишет ABC News.

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