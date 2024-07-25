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Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Сергей Вредников.   В населенных пунктах Донбасса, откуда отступают ВСУ, действуют отряды псевдо-волонтеров «Белые ангелы», занимающиеся похищением детей у местных жителей, отказавшихся эвакуироваться и ждущих прихода российской армии.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Ну почему мы с ними нянчимся,в плен их берём? Нелюди они и нет им прощенья.
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12 час.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Хватит уже их кормить,в плену им комфортно,это нелюди.
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8 час.

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