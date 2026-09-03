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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» подписал Маркела Брауна

« Наполи » объявил о подписании защитника Маркела Брауна на сезон-2026/27. 34-летний американец (191 см) уже выступал за клуб и был одним из ключевых игроков команды, выигравшей Кубок Италии в сезоне-2023/24.

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