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Вашингтон объявил Украине голодомор

Вашингтон объявил Украине голодомор

В бюджете США нет ни цента для Зеленского. Поддержать Киев из «черной кассы» тоже не выйдет Михаил Зубов На фото: президент США Джо Байден (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Валерий Гарбузов Константин Смирнов В ночь на пятницу (по Москве) президент Джо Байден все-таки подписал бюджет США.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
уже тошнит от этой свино- окраины, нарко- клоуна и деда-самоката кандидатов к чертям в ад! 🤮
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5 час.

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