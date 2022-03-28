Телеканал "КРЫМ 24"

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Российское судно получило пробоину у берегов Крыма

В Чёрном море, недалеко от берегов Крыма, гражданское судно получило пробоину. На борту было 12 человек экипажа, которые вместе со спасателями обеспечивают откачку воды.

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