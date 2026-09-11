Узган төндә Россиядә дошманның 777 пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россия территориясендә Украинаның 777 пилотсыз очкычы юк ителгән. Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, пилотсыз очу аппаратлары Марий Эл, Удмуртия республикалары, Саратов, Самара, Түбән Новгород һәм башка өлкәләрдә, шулай ук Кара һәм Каспий диңгезе акваторияләрендә бәреп төшерелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым