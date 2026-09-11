НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Узган төндә Россиядә дошманның 777 пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россия территориясендә Украинаның 777 пилотсыз очкычы юк ителгән. Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, пилотсыз очу аппаратлары Марий Эл, Удмуртия республикалары, Саратов, Самара, Түбән Новгород һәм башка өлкәләрдә, шулай ук Кара һәм Каспий диңгезе акваторияләрендә бәреп төшерелгән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым