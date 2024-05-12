Parenthood’s Mae Whitman Reveals Pregnancy, With Assist from Lauren Graham and Miles Heizer — See Photo

The Parenthood family is reuniting — and growing! In an Instagram post shared Sunday, Mae Whitman announced her pregnancy with the “help” of her former TV mom, Lauren Graham, and TV brother, Miles Heizer.
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