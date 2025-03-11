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Царьград

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Более 20 украинских военных сдались в плен в Курской области России

Более 20 украинских военных сдались в плен в Курской области России

С 8 марта более двадцати украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области. Группировка "Север" успешно освободила семь населенных пунктов, увеличив общее число освобожденных с прошлого года до 32.

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