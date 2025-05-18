Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ теряют контроль над последними километрами в ДНР

ВСУ теряют контроль над последними километрами в ДНР

Украинские войска теряют контроль над последними километрами Донбасса. Российские мотострелки и десантники под прикрытием авиации штурмуют три стратегических населённых пункта на подступах к Константиновке.

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