Где находится старая Каледония и что это вообще за страна?

Каледония (лат. Caledonia) — латинское название Шотландии, которое использовали древние римляне. Так они называли вообще все земли севернее Вала Адриана — стены, построенной для защиты от набегов кельтских племен (пиктов, британтов и других).
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