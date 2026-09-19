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Газета.ру

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Фигуристка Петросян упала во время короткой программы на контрольных прокатах

Фигуристка Петросян упала во время короткой программы на контрольных прокатах

Фигуристка Аделия Петросян представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

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