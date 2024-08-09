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В трёх регионах России ввели режим КТО. Что это значит и почему его пришлось объявить?

В трёх регионах России ввели режим КТО. Что это значит и почему его пришлось объявить?

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

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