78-летний мужчина внезапно вышел на дорогу и погиб под колесами авто в Осинском районе

ДТП произошло вечером 21 октября на 142 км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда» вблизи села Оса. Полиция предварительно установила, что 78-летний мужчина внезапно вышел на проезжую часть перед движущейся тойотой.
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