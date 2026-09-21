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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Что там с нефтью и ГСМ в Европе

Что там с нефтью и ГСМ в Европе

Давайте попробуем наполнить сообщение «Европа испытывает дефицит нефти» конкретикой.Европа потребляет в среднем около 14,9 миллиона баррелей нефти в сутки (примерно 15% от общемирового объема).

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