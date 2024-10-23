Третий боксер RCC может стать чемпионом мира IBA

Российский боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба получил право стать чемпионом мира среди профи по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг, сообщает пресс-служба организации.
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