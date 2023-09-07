Силовики забеспокоились: Мигранты захватывают регионы России

Алексей Горшков

Мне кажется,здесь всё упирается в бабки! По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших "богатеньких буратинок" - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Никто не замечает,что этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ "НЕ ХОЧУ",а разновсяческим "Равшанам" и "Джамшутам" - практически АВТОМАТИЧЕСКИ ?! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших "нащяльника-ма": труд азиатских мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей,в частности - в Прибалтике,я - не националист,но они элементарно ГРАМОТНЕЕ,во всяком случае - русский язык для них родной,и юридически постоять за себя они смогут) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных бесправных мигрантов у них хватает - в том числе и на "откаты" нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: "Кто девушку платит - тот её и танцует"! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех "нащяльника-ма" трудоустроить всех местных и русскоязычных,а на оставшиеся рабочие места брать уже азиатских мигрантов, естественно - не на РАБСКИЕ условия! В общем - если непонятно: бороться не с иностранными "Джамшутами" надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ "нащяльника-ма",организующими таких через глав их диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и "КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ" не в иностранцах,а В НАШИХ !!!