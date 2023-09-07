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Силовики забеспокоились: Мигранты захватывают регионы России

Силовики забеспокоились: Мигранты захватывают регионы России

Председатель СК России провел совещание по вопросам противодействия преступности мигрантов ФОТО: PETROV SERGEY/NEWS.

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Комментарии
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Владимир Соколов
для выборов люди не нужны😅
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Они их крыша так что им по барабану.
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1 час.
Алексей Горшков
Мне кажется,здесь всё упирается в бабки! По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших &quot;богатеньких буратинок&quot; - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Никто не замечает,что этническим русским и другим представителям народов России наше гражданство дают ТЯЖЕЛО,СО СКРИПОМ И ЧЕРЕЗ &quot;НЕ ХОЧУ&quot;,а разновсяческим &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; - практически АВТОМАТИЧЕСКИ ?! Просто последних ЛЕГЧЕ привлекать к фактически РАБСКОМУ труду! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд азиатских мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей,в частности - в Прибалтике,я - не националист,но они элементарно ГРАМОТНЕЕ,во всяком случае - русский язык для них родной,и юридически постоять за себя они смогут) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных бесправных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти,и на лоббизм,короче: &quot;Кто девушку платит - тот её и танцует&quot;! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех &quot;нащяльника-ма&quot; трудоустроить всех местных и русскоязычных,а на оставшиеся рабочие места брать уже азиатских мигрантов, естественно - не на РАБСКИЕ условия! В общем - если непонятно: бороться не с иностранными &quot;Джамшутами&quot; надо,а с ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ &quot;нащяльника-ма&quot;,организующими таких через глав их диаспор,в свою очередь организуемых нечистоплотными представителями власти - и &quot;КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ&quot; не в иностранцах,а В НАШИХ !!!
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