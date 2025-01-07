Солнечное затмение 2025 года: когда и где наблюдать в России? Ирэн ОрлонскаяВесна и осень 2025 года обещают стать интересными периодами для любителей астрономии, так как в это время произойдут несколько солнечных и лунных затмений.
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