Украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в 100 км от Орловской области

Вооружённые силы Украины продолжают атаковать приграничные российские регионы. Сегодня, 6 марта, из-за удара украинского беспилотника вспыхнул пожар на складе ГМС в Железногорском районе, который находится в 100 км с небольшим от Орловской области.
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