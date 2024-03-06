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Украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в 100 км от Орловской области

Украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в 100 км от Орловской области

Вооружённые силы Украины продолжают атаковать приграничные российские регионы. Сегодня, 6 марта, из-за удара украинского беспилотника вспыхнул пожар на складе ГМС в Железногорском районе, который находится в 100 км с небольшим от Орловской области.

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