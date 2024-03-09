"МК": певицу Орбакайте убрали из программы концерта в Кремлевском дворце

В Кремлевском дворце отменили выступление певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщает mk.ru. Орбакайте должна была исполнить свой хит "Просто любить тебя" на праздничном концерте в Кремлевском дворце, который прошел 8 марта.
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