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⚡️⚡️Украинские националисты предприняли попытку ротации личного состава, но они даже не подозревали что их ведет разведывательный беспилотник.

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