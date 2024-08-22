⚡️⚡️Украинские националисты предприняли попытку ротации личного состава, но они даже не подозревали что их ведет разведывательный беспилотник.
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⚡️⚡️Украинские националисты предприняли попытку ротации личного состава, но они даже не подозревали что их ведет разведывательный беспилотник.
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